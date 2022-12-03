اشتباكات بالكراسي في برلمان السنغال

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كشف فيديو وقوع تلاسن حاد، الخميس الماضي، بين نواب المعارضة والموالاة، حين تمت مناقشة موازنة 2023 العامة بالسنغال والتصويت عليها.
وشملت المشاجرة أيضًا الرئيس Macky Sall ونيته الترشح لولاية ثالثة بانتخابات مقررة بعد عامين، إلا أن الحال احتدم أكثر في البرلمان وتغير إلى الأسوأ.
وفجأة نهض النائب المعارض Massata Samb عن مقعده، ومضى إلى حيث تجلس زميلته الموالية للتحالف الحاكم Amy Gniby وحاول شدها من شعرها، ولما وجدته عاجزًا عما كان ينويه، استمرت ترشقه بالجارح من الكلام، فعاد محتدمًا أكثر عليها، وفاجأها بصفعة من قبضته على هامة رأسها، وبثوان اندلعت معركة سلاحها هو المتاح عادة للنواب أكثر من سواه، أي بالكراسي.
ولم يكتف النواب بالكراسي فقط، بل انقسموا غاضبين على بعضهم، وحولوا التراشق إلى شجار جماعي وعراك بالأيدي والأرجل، مرفقًا بشتائم واتهامات، وفقًا لما يظهر بالفيديو، بعد أن انتشر في مواقع التواصل ووسائل إعلام فرنسية بشكل خاص، وفيه نجد نوابًا آخرين تمكنوا من تهدئة الأوضاع.
وكانت التوترات زادت بين السياسيين الحاكمين والمعارضين منذ خسر الحزب الحاكم في انتخابات يوليو الماضي التشريعية أغلبية مريحة كانت له في السابق، وتقلصت بسبب رفض الرئيس البالغ 60 عامًا، أن يوضح ما إذا كان يخطط للترشح لولاية ثالثة، وهي خطوة تقول المعارضة إنها ستؤدي إلى خرق لحدود المدة ووعد سابق، فيما يجادل مؤيدوه بأن الإصلاح الدستوري يعيد ضبط الساعة، مما يسمح له بالترشح ثالثة.