اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين تشعل شوارع باريس

شهدت شوارع باريس وقوع اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين من الجالية الكردية خرجوا في تظاهرة حاشدة، اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع اعتداء أودى بحياة 3 أكراد وسط العاصمة الفرنسية.

اشتباكات

وأضرم المحتجون النيران في المنطقة العاشرة وسط باريس، وقطعوا بعض الطرق بحاويات القمامة، وفقًا لوكالة رويترز.

بدورها، أطلقت الشرطة الفرنسية غازًا مسيلًا للدموع على التظاهرة التي خرجت في الدائرة العاشرة وسط المدينة الفرنسية، وأرسلت تعزيزات إلى منطقة ستراسبورغ سانت دوني التي تتميز بمطاعم ومتاجر تملكها الجالية الكردية في باريس، كما أرسلت قوة مكافحة الشغب إلى وسط العاصمة.

هجوم باريس

وفي وقت سابق اليوم، وقع حادث إطلاق النار في شارع دانغيين بالدائرة العاشرة التي تعد منطقة تجارية وحيوية ويؤمها بشكل خاص أفراد المجتمع الكردي.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، أن منفذ هجوم باريس الذي راح ضحيته 3 من أفراد الجالية الكردية تحرك منفردًا.

منفذ الاعتداء

وقال من موقع الحادث في الدائرة العاشرة وسط العاصمة: “منفذ اعتداء باريس في الـ 69 من عمره ومعروف لدى الاستخبارات الفرنسية”، مبينًا أنه استهدف الأجانب.

وأضاف الوزير الفرنسي: لا نعلم حتى الآن دوافع المنفذ، مشيرًا إلى أنه طلب من الشرطة تعزيز حماية المراكز الكردية، وتابع: سنسمح بالتظاهرات التي دعت إليها الجالية الكردية.

قتلى من الأكراد

وكانت النيابة العامة قد أعلنت أن تحقيقًا فُتح بجرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدّد، وأُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الفريق الجنائي لدى الشرطة القضائية الباريسية.

وأفادت الحصيلة الأولية بأنه قتل ثلاثة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين، وفقًا للنيابة العامة في باريس.

من جانبه، قال ديفيد أنديك، وهو محامٍ لمركز الجالية الكردية: إن القتلى الثلاثة هم من أفراد الجالية الكردية بالمنطقة، بحسب رويترز.