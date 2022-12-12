اشتباكات مسلحة بين جيشي الصين والهند 

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وقعت اشتباكات مسلحة بين القوات الحدودية التابعة للهند والصين في ولاية أروناتشال براديش، بسب ما نقلت وكالة أنباء ANI الهندية والتي أفادت أيضًا بوقوع إصابات.
وبحسب الوكالة، فإن الجيش الصيني دخل في خط السيطرة الفعلية الذي يفصل بين البلدين، لكن الجيش الهندي أوقفه بحزم على حد وصف الوكالة الإخبارية.
وأصيب عدد من العسكريين من الجانبين بجروح طفيفة، وانسحب الجانبان على الفور من المنطقة.
ونقلت رويترز عن مصادرها في وزارة الدفاع الهندية عن وقوع الاشتباك وأضاف دون إعطاء تفاصيل، أن الإصابات في الجانب الصيني كانت أعلى بكثير مما في نظيره الهندي.
وتقع أروناتشال براديش التي شهدت الاشتباك على الطرف الشرقي للهند وتشترك في الحدود مع الصين.
وقال الجيش الهندي إن الحادث أعقب عقد قائد الجيش في المنطقة اجتماعًا مع نظيره الصيني لبحث القضية.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب للتعليق، في حين رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية التعليق على الإصابات التي أصيب بها جنود هنود أو صينيون خلال المناوشة.
وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها منذ اشتباك مايو 2020، عندما قتل 20 جنديًا هنديًا وأصيب عدد آخر في اشتباكات عنيفة مع القوات الصينية في منطقة لاداخ الجبلية على الحدود بين البلدين، وأرسلت الهند والصين المدفعية الثقيلة ودبابات وطائرات إلى المنطقة.
وبعد سلسلة من المفاوضات على المستويين العسكري والدبلوماسي العام الماضي، بدأت بكين ونيودلهي في سحب متبادل للقوات من خط الحدود.