اشتباكات مشجعي المغرب وفرنسا في الشانزليزيه

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انتشرت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية، بعدما نزل مشجعو المنتخب الفرنسي إلى شارع شانزليزيه بباريس للتعبير عن فرحتهم بفوزه 2-0 على المغرب، وهناك وجدوا أن مشجعين مغاربة سبقوهم إلى المكان نفسه للتعبير عن فرحتهم أيضًا، بصنع منتخبهم للتاريخ كأول دولة عربية وإفريقية تصل إلى نصف النهائي.
#Update: Just in – Anarchy is breaking out in the French city of #Montpellier, #Fance. Moroccan fans throwing chairs fireworks, and rocks towards riot police and lighting up fires, who then engages in tear gas, stun grenades and rubber bullets. pic.twitter.com/aJsu2Nc8s0
— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 14, 2022
وسريعًا توترت الأجواء ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وفقًا لسلسلة تغريدات بمقاطع فيديو لمشجعين مغاربة وفرنسيين يتبادلون رمي الكراسي والحجارة وإشعال النار، وتدخلت الشرطة لتحاول إبعاد الطرفين بإطلاق غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية ورصاص مطاطي.
وتدخل أكثر من 2500 شرطي وضابط لفض الاشتباكات، فيما بثت صحيفة Midi Libre الفرنسية اليومية، فيديو في موقعها أيضًا، لما بدا أنه مقذوفات نارية ومشاعل استخدمها الطرفان في ساحة بمدينة بعيدة في الجنوب الفرنسي 748 كيلومترًا عن باريس، هي Montpellier المجاورة على ساحل المتوسط لمارسيليا.
وتكرر الحادث في بروكسل أيضًا، حيث اشتعلت حرائق صغيرة في شارع بوسط المدينة، وفقًا لفيديو انتشر بمواقع التواصل، وظهر فيه رجل يرفع علم بلاده على عجل من نافذته، ثم ظهرت شاحنات تابعة لشرطة مكافحة الشغب وهي تتجه إلى منطقة يبدو أنها كانت مسرحًا لاشتباكات بين الطرفين، انتهت بعدها على خير.