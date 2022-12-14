سي إن إن: اشتباك بين القوات الهندية والصينية بالعصي والحجارة

أظهرت شبكة سي إن إن فيديو لما يبدو أنه اشتباك عنيف، بين القوات الهندية والصينية على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا.

نافذة على التوترات الإقليمية

وقالت الشبكة الأمريكية إن الفيديو يوفر نافذة نادرة للتوترات الإقليمية المستمرة منذ فترة طويلة بين القوتين الآسيويتين.

وتابعت سي إن إن: تم تصوير الفيديو وفقًا لضابط عسكري هندي عامل على علم بالاشتباكات على الحدود الصينية الهندية، في ولاية أروناتشال براديش الجبلية الهندية عند الحدود الفعلية بين البلدين.

وبدأ تداول الفيديو بعد ساعات فقط من تأكيد وزارة الدفاع الهندية وقوع مشاجرة على الحدود يوم الجمعة الماضية، في أول حادث تم الإبلاغ عنه منذ ما يقرب من عامين.

وشوهدت القوات من كلا البلدين على تضاريس جبلية ويفصل بينهما أسلاك شائكة، وتظهر القوات الهندية وهي تضرب الجنود الصينيين بأسلحة بدائية، بما في ذلك ما يشبه العصي الخشبية والأنابيب المعدنية، ويمكن أيضًا رؤية الجنود الهنود يرشقون الطوب أو الحجارة.

ويبدو أن العديد من الجنود الصينيين، المجتمعين على الجانب الآخر من السلك، يحملون عصيًا طويلة أو هراوات.

في النهاية انهارت الأسلاك الشائكة وتحرك الجنود الهنود للأمام، مما دفع القوات الصينية للقفز فوق جدار حجري قصير ومغادرة المنطقة، وسط هتافات من الجانب الهندي.

وقال المصدر العسكري الهندي لـ سي إن إن، إن التجاوزات تحدث بشكل متكرر، ويمثل الفيديو الأخير نظرة ثاقبة على التوترات المستمرة.

وقال الزميل الأول في مركز أبحاث السياسة، وهي مؤسسة فكرية هندية، سوشانت سينغ: يوضح الفيديو مدى السرعة التي يمكن أن تسير بها الأمور جنوبًا إذا لم يتم تخفيف التوترات بين الجانبين.

شجار على الحدود بين القوات الهندية والصينية

لطالما كانت الحدود المشتركة البالغة 3379 كيلومترًا تمثل مصدر خلاف بين الهند والصين، حيث لا يتفق البلدان عليها ويتهم كلاهما الآخر بتجاوز الحدود أو السعي لتوسيع أراضيهما.

وحدثت سلسلة من المشاجرات غير المميتة في الغالب حول موقع الحدود على مر السنين، لكن تصاعدت التوترات بشكل حاد في يونيو 2020 عندما أدى القتال بين الجانبين إلى مقتل ما لا يقل عن 20 هنديًا و4 جنود صينيين.