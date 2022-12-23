شهد أحد المطاعم في حي الرمال في العاصمة الرياض حدوث اشتعال لحظي فيما باشر الدفاع المدني الحادث على الفور.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان عاجل لها عبر تويتر “: اشتعال لحظي في مطعم بحي الرمال بالرياض ولا إصابات”.

ودعا الدفاع المدني إلى عدم استخدام أيّ مصادر تتسبب في شرر عند تسرب الغاز.