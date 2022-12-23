وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
شهد أحد المطاعم في حي الرمال في العاصمة الرياض حدوث اشتعال لحظي فيما باشر الدفاع المدني الحادث على الفور.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان عاجل لها عبر تويتر “: اشتعال لحظي في مطعم بحي الرمال بالرياض ولا إصابات”.
ودعا الدفاع المدني إلى عدم استخدام أيّ مصادر تتسبب في شرر عند تسرب الغاز.