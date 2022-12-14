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خلال احتفالات بفوز المنتخب

اعتداء الشرطة الإسبانية على مغربيات يثير غضبًا

2022-12-14 الساعة 1:08
اعتداء الشرطة الإسبانية على مغربيات يثير غضبًا
المواطن - فريق التحرير

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فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقًا بعد تداول فيديو لاعتداء الشرطة على سيدات يحملن الأعلام المغربية بمدينة سبتة، احتفالًا بتأهل المنتخب المغربي إلى دور نصف نهائي كأس العالم.

غضب واسع

وأثار الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، غضبًا واسعًا، حيث وثق لحظة تعرض سيدات قيل إنهن مغربيات، لتعنيف من طرف عناصر الشرطة بمدينة مليلية الخاضعة للإدارة الإسبانية بشمال المغرب.

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من جهته، أكد المحامي مراد العجوطي، أنه تقدم بشكوى لدى تيريزا بيراماتو مارتين، المدعية العامة الإسبانية، تخص الاعتداء الذي تعرضت له 3 مغربيات مزدوجات الجنسية، برفقتهن طفلة حين احتفلن بتأهل المنتخب المغربي، حيث تعرضن لمعاملة لا إنسانية، وفق تعبيره.

فتح التحقيق

وأوضح المحامي، ضمن تصريحه لجريدة “هسبريس” الإلكترونية، أن المدعية العامة الإسبانية المكلفة بالعنف ضد النساء أحالت الشكاية المذكورة إلى مكتب النائب العام للدولة، من أجل فتح تحقيق وتفعيل الإجراءات القضائية بحق العناصر الأمنية التي ظهرت في شريط فيديو تعتدي على مغربيات.

ولفت إلى أن هذا الاعتداء جرى بالرغم من أن الضحايا لم تقمن بأي عمل استفزازي للشرطة الإسبانية.

علاقات البلدين

وعبر المحامي عن أمله ألا تؤثر هذه الأعمال والأحداث على العلاقات بين البلدين، وأن يأخذ التحقيق مجراه بشكل سريع لتحديد المسؤولين عن الحادث المؤسف، مؤكدًا أنهم سيتابعون تطور التحقيق القضائي.

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