اعتقالات وغاز مسيل للدموع في شوارع باريس عقب خسارة المنتخب

فرقت الشرطة الفرنسية بالغاز المسيل للدموع مشجعين غاضبين في الشانزليزيه وسط باريس، بعد خسارة الفريق الفرنسي بطل العالم أمام الأرجنتين في مونديال قطر.

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وأطلق المشجعون المحتجون المشاعل النارية والمفرقعات باتجاه عناصر إنفاذ القانون، الأمر الذي اضطرهم لاستخدام الغاز المسيل للدموع.

هذا وتم اعتقال بعض المشجعين العدائيين.

من المعروف أن الأرجنتين هزمت فرنسا بركلات الترجيح وفازت بكأس العالم لكرة القدم 2022.