اعتقال موظف بالمخابرات الألمانية يعمل جاسوسًا لروسيا

كشف الادعاء الألماني، عن اعتقال موظف بالمخابرات يعمل جاسوسًا لصالح روسيا ومتهم بالخيانة.

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ووفقًا للادعاء الألماني، فإن حجم المعلومات التي مررها الجاسوس لروسيا غير واضح حتى الآن.

وكانت السفارة الروسية بألمانيا قد نفت، في وقت سابق، علاقتها بعناصر خلية أقصى اليمين المعتقلين، مؤكدةً أنها لا تتعامل مع أي مجموعات إرهابية أو غير قانونية في ألم.

من جانبه أفاد الكرملين الروسي، أن المداهمات التي تشهدها ألمانيا تعتبر أمرًا داخليًّا ولا شأن لروسيا به أبدًا.

ووفقًا للعربية، قال الادعاء الألماني في وقت سابق: إن المتهم الرئيس تواصل مع السفارة الروسية.