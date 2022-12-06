اعتقال نائب رئيس وكالة فارس الإيرانية بتهمة تزوير الأخبار

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اعتقلت السلطات في إيران، عباس درويش توانجر نائب رئيس وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” المقربة من السلطة.
ووفقًا لما نقلته قناة “العربية”، عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فتم اعتقال توانجر، بتهمة تزوير أنباء. وأضافت الهيئة أن توانجر لا يزال رهن الاحتجاز حتى تتمكن من معرفة أسباب تزويره للأخبار ووضع نشرات إخبارية مضللة.
وحسب قناة “العربية”، يتعلق الأمر بنشرات تتسم بالسرية يتم توزيعها من قبل وكالة “فارس” على بعض المشتركين فقط.
وفي 26 نوفمبر، ذكرت وكالة “فارس” في بيان نشرته على قناتها على “تليجرام” أن “دخول المستخدمين” إلى موقعها الإلكتروني “تعطّل” بعد عملية قرصنة وهجوم إلكتروني معقدين.
من جهتها، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “بلاك ريوورد”، أنها تمكنت من الحصول على عشرات الوثائق السرية من الوكالة.
ويأتي هذا الاعتقال، فيما تشهد إيران احتجاجات واسعة بالبلاد منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة.