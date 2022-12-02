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اعتماد لائحة النقل الدولي للركاب بالحافلات بـ47 مادة

2022-12-02 الساعة 6:43
اعتماد لائحة النقل الدولي للركاب بالحافلات بـ47 مادة
المواطن - واس

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أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، قراراً باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة (النقل الدولي)، الهادفة إلى تنظيم النشاط ورفع مستوى خدمات النقل وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار في المملكة.

47 مادة تنظيمية

وتشمل اللائحة 47 مادة تنظيمية، موزعة على 7 فصول توضح آلية إصدار التراخيص واشتراطاتها، والتزامات واشتراطات السائقين، إضافة إلى مواصفات ومتطلبات الحافلات، وآلية احتساب المخالفات والعقوبات.

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تهيئة جميع السبل

وتحرص الهيئة العامة للنقل إلى تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير أنشطة النقل كافة وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في نشاط نقل الركاب بالحافلات، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين والمهتمين.

 

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