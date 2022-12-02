افتتاح رائع لـ مهرجان البحر الأحمر بحضور شاروخان وبرونو مارس

انطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية في دورته الثانية، اليوم الجمعة، وقد لفت المهرجان أنظار المجلات الفنية العالمية، وقد وصفته مجلة variety الفنية الأمريكية بأنه تميز بافتتاح رائع.

ضيوف مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وقال التقرير: شهدت السجادة الحمراء افتتاح حفل رائع مع نجوم متميزين منهم الأيقونة المصرية يسرا وعدد كبير من المواهب العربية وغاي ريتشي وشارون ستون ونجم بوليوود شاروخان.

وأجرى مغني البوب-آر أند بي الفائز بأكثر من جائزة بلاتينية، برونو مارس، عرضًا حيًا في حفل الافتتاح الرائع.

ذلك بالإضافة إلى رئيس لجنة التحكيم أوليفر ستون؛ ومخرج فيلم بلوند أندرو دومينيك والمؤلف الموسيقي الحائز على جائزة الأوسكار والذي سيقدم حفلًا موسيقيًا على الهواء مباشرة، فاتح أكين، بالإضافة إلى لوكا جوادانيينو وجوزيبي تورناتور من إيطاليا وبريانكا شوبرا الهندية وميلاني لوران الفرنسية، والإسباني روسي دي بالما.

ومن المتوقع أن يظهر سبايك لي وجاكي شان في الأيام المقبلة من المهرجان الذي من المخطط أن يستمر حتى 10 ديسمبر.

وتابع التقرير: أقيم الحفل في قاعة فندق ريتز كارلتون في جدة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر، وكان بمثابة تأكيد قوي لشعار المهرجان: الفيلم هو كل شيء.

المهرجان مؤشر واضح على التغيير

ووصف المنتج السعودي والرئيس التنفيذي للحدث، محمد التركي، المهرجان، بأنه مؤشر واضح على التغيير الذي يلعب دورًا حاسمًا في تحويل وإعادة تشكيل المستقبل للجيل القادم من المبدعين.

كما يمثل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر شهادة على أن المنظمين يقومون بتوصيل رسالتهم وأن المجتمع السينمائي الدولي يستجيب بشكل إيجابي.