الأجواء الشتوية تجذب الأهالي للخروج للتنزه والاستمتاع بالكشتات

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مع حلول الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، هطول الأمطار، يحرص البعض على الخروج للتنزه في البراري والحدائق والمتنزهات والاستمتاع بالأجواء وكشتات وشاي الجمر.
ويحرص البعض على اصطحاب الحطب والمشروبات الساخنة للاستمتاع بأجواء الشتاء وبرودة الطقس وطلعات البر، خاصة بين الأصدقاء ومع العائلات.
ومع ذلك ينصح الخبراء بأهمية الحرص الشديد أثناء الخروج للتنزه واصطحاب كل ما يلزم من أطعمة ومشروبات كافية لحين العودة وانتهاء رحلة البر.
كذلك يؤكد الدفاع المدني على أهمية تجنب مجاري الأودية والسيول وأماكن تجمع المياه خاصة في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.
ويحذر الخبراء من خطورة إشعال الحطب داخل الخيام أو الأماكن المغلقة، لتفادي حالات الاختناق والتسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون.
أيضاً من المهم جدا متابعة تنبيهات الأرصاد بشأن الحالة الجوية لتفادي أي تقلبات جوية أثناء الخروج إلى البر.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.
كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.