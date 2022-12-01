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في كأس العالم 2022

الأخضر أداء تاريخي رغم الوداع المبكر

2022-12-01 الساعة 2:39
الأخضر أداء تاريخي رغم الوداع المبكر
المواطن - مروة نبيل

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ظهر الأخضر بقيادة المدير الفني هيرفي رينارد بشكل مميز ضمن منافسات كأس العالم 2022، رغم الخروج المبكر من مرحلة المجموعات.

الأخضر يظهر بشكل مميز

وبدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم منافسات مونديال قطر 2022 بأفضل شكل ممكن، حيث تمكن من تحويل تأخره ضد الأرجنتين إلى فوز تاريخي، وقدم أداء مميزًا، ونال نجومه إشادة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية.

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وواصل الأخضر تقديم الأداء المميز خلال مواجهة بولندا في الجولة الثانية، حيث كان الأفضل تكتيكيًا، وأهدر ركلة جزاء عن طريق سالم الدوسري، ليخسر بهدفين، إلا أن المستوى الذي قدمه؛ جعل التوقعات تصب لصالحه ضد المكسيك.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وداع مبكر

وودع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات بعد خسارته ضد المكسيك في الجولة الأخيرة بنتيجة 2/1، إلا أنه حظي بدعم كبير، بعد تقديمه لأداء مشرف في البطولة العالمية.

وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على “تويتر”، على خروج الصقور، قائلًا: “مهما حدث ورغم الوداع المبكر.. ستبقى مباراة السعودية والأرجنتين مونديال قطر 2022 نقطة مضيئة في تاريخ الأخضر والعرب كافة في البطولة”.

المنتخب السعودي على استاد لوسيل
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

أداء مشرف

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وأكدت أن الأخضر قدم أداء مشرفًا للعرب، وتمنوا أن يُشارك في النسخة المقبلة من المونديال، ويتأهل إلى دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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