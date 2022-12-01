الأخضر أداء تاريخي رغم الوداع المبكر

ظهر الأخضر بقيادة المدير الفني هيرفي رينارد بشكل مميز ضمن منافسات كأس العالم 2022، رغم الخروج المبكر من مرحلة المجموعات.

الأخضر يظهر بشكل مميز

وبدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم منافسات مونديال قطر 2022 بأفضل شكل ممكن، حيث تمكن من تحويل تأخره ضد الأرجنتين إلى فوز تاريخي، وقدم أداء مميزًا، ونال نجومه إشادة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية.

وواصل الأخضر تقديم الأداء المميز خلال مواجهة بولندا في الجولة الثانية، حيث كان الأفضل تكتيكيًا، وأهدر ركلة جزاء عن طريق سالم الدوسري، ليخسر بهدفين، إلا أن المستوى الذي قدمه؛ جعل التوقعات تصب لصالحه ضد المكسيك.

وداع مبكر

وودع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات بعد خسارته ضد المكسيك في الجولة الأخيرة بنتيجة 2/1، إلا أنه حظي بدعم كبير، بعد تقديمه لأداء مشرف في البطولة العالمية.

وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على “تويتر”، على خروج الصقور، قائلًا: “مهما حدث ورغم الوداع المبكر.. ستبقى مباراة السعودية والأرجنتين مونديال قطر 2022 نقطة مضيئة في تاريخ الأخضر والعرب كافة في البطولة”.

أداء مشرف

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وأكدت أن الأخضر قدم أداء مشرفًا للعرب، وتمنوا أن يُشارك في النسخة المقبلة من المونديال، ويتأهل إلى دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه.