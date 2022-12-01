الأخضر يكسر القاعدة التاريخية بعد تجاوز الأرجنتين

ودع الأخضر نهائيات كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات، رغم البداية المميزة بالفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

الأخضر يكسر القاعدة

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى أن الأخضر حقق انطلاقة قوية بتجاوز منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، المرشح الأول لحصد اللقب، قبل أن يتلقى خسارتين ويودع مونديال قطر 2022.

وتابع “فيفا”، في تقرير عبر موقعه الإلكتروني عن الأخضر، قائلًا: “فوز السعودية على الأرجنتين في المباراة الأولى وخروجها من دور المجموعات يُعد حدثًا استثنائيًا في تاريخ كأس العالم، حيث لم يسبق أن حدث أبدًا”.

وأضاف: “بالإبحار في تاريخ كأس العالم نجد أن أربعة منتخبات سبق لها أن بدأت مشوارها في دور المجموعات بالفوز على المنتخب الأرجنتيني، وقد نجحت جميعًا في التأهل لدور الـ16، وليس هذا فقط بل تأهلت في صدارة المجموعة”.

منتخبات تجاوزت الأرجنتين

وخسر منتخب الأرجنتين، أول مباراة في كأس العالم 4 مرات من قبل، أمام ألمانيا الغربية في 1958 ونجحت في الوصول إلى نصف النهائي، بولندا عام 1974، بلجيكا في 1982 والكاميرون عام 1990، وتمكنت من التأهل لربع النهائي.