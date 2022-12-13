الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا 2022 في قطر

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إقامة منافسات الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب في قطر.
وأكد الآسيوي في بيانه، اليوم الثلاثاء، اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن سابقًا عن مواعيد إقامة مباريات الأدوار الإقصائية، حيث تقام منافسات دور الـ16 يومي 19 و20 فبراير 2023، وربع النهائي يوم 23 من الشهر ذاته، وقبل النهائي يوم 26 فبراير.
وسيُقام ذهاب نهائي دوري الأبطال، يوم 29 أبريل 2023 على ملعب الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 6 مايو في سايتاما “أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق”.
وجاءت مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا، كالتالي؛ الهلال حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي، الدحيل القطري مع مواطنه الريان، والفيصلي مع فولاد خوزستان الإيراني.