Icon

أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon بيان مشترك.. تعزيز العلاقات بين المملكة وجورجيا واغتنام فرص التكامل والاستثمار Icon عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
الجماهير الفرنسية طالبت بإعادة النهائي بسبب الأخطاء التحكيمية

الأرجنتينيون ردًا على مطالب إعادة نهائي المونديال: كفى بكاءً فرنسا !

2022-12-24 الساعة 6:51
الأرجنتينيون ردًا على مطالب إعادة نهائي المونديال: كفى بكاءً فرنسا !
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن رد جماهير التانجو على جماهير منتخب فرنسا بعد أن طالبوا بإعادة نهائي كأس العالم 2022 بين المنتخبين.

وكان المنتخب الأرجنتيني تُوج بمونديال 2022 للمرة الثالثة في تاريخه مساء الأحد الماضي، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية.

قد يهمّك أيضاً
Img

79 مختصًا لمراقبة الأجواء الجوية بالمملكة على مدار الساعة

Img

5 أطعمة تعالج رائحة الفم الكريهة

وبعد تتويج منتخب التانجو، وبحسب ما ذكره موقع Foot Mercato الفرنسي فإن 200 ألف مشجع فرنسي وقعوا على عريضة طالبوا فيها بإعادة مباراة نهائي المونديال بسبب ما وصفوه بالأخطاء التحكيمية التي خدمت منتخب الأرجنتين ليفوز بالمباراة.

ونشرت صحيفة Ole الأرجنتينية عريضة جهزها مجموعة كبيرة من جماهير الأرجنتين حيث كتبوا عليها: ” كفى بكاءً يا فرنسا”.

استقبال الأبطال

وفي يوم الثلاثاء الماضي، استقبلت جماهير الأرجنتين، ليونيل ميسي ورفاقه أبطال كأس العالم 2022، بعد الفوز به على حساب منتخب فرنسا في المباراة النهائية.

رد جماهير الأرجنتين على عريضة الفرنسيين

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر “تويتر” لقطات من استقبال الجماهير للاعبي التانجو بعد فوزهم بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ الكرة الأرجنتينية بعد الفوز بنسختي 1978 و 1986.

وأصبح منتخب التانجو ثاني فريق يُتوج بلقب كأس العالم بعد خسارته للمباراة الافتتاحية في البطولة.

ليونيل ميسي بطل كأس العالم مع الأرجنتين

وكان المنتخب الإسباني تُوج بلقب مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، رغم خسارته مباراته الافتتاحية أمام المنتخب السويسري لكنه واصل مسيرته وفاز باللقب، كذلك خسر منتخب التانجو مباراته الافتتاحية في مونديال قطر أمام المنتخب السعودي ثم واصل مشواره ليُتوج باللقب الثالث في تاريخه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

واشنطن: لا نساعد أوكرانيا على تنفيذ هجمات...
العالم

واشنطن: لا نساعد أوكرانيا على تنفيذ هجمات...

العالم
تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال
الرياضة

تشكيل مواجهة الأرجنتين وأستراليا المتوقع بالمونديال

الرياضة
شركة ماسك تواجه تحقيقًا بسبب قتل الحيوانات
تكنولوجيا

شركة ماسك تواجه تحقيقًا بسبب قتل الحيوانات

تكنولوجيا
الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...
السعودية اليوم

الأرصاد ترفع درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير...

السعودية اليوم
احتفالات تعم قطر بمناسبة يومها الوطني ونهائي...
حصاد اليوم

احتفالات تعم قطر بمناسبة يومها الوطني ونهائي...

حصاد اليوم
واتساب يتعرض لأكبر عملية اختراق بتاريخه
تكنولوجيا

واتساب يتعرض لأكبر عملية اختراق بتاريخه

تكنولوجيا
كرواتيا تُحول تأخرها أمام كندا لتقدم بالشوط...
كأس العالم

كرواتيا تُحول تأخرها أمام كندا لتقدم بالشوط...

كأس العالم
صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...
غرائب

صفع زميلته فاشتعلت المعركة بالأيدي والكراسي بالبرلمان...

غرائب