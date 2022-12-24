الأرجنتينيون ردًا على مطالب إعادة نهائي المونديال: كفى بكاءً فرنسا !

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن رد جماهير التانجو على جماهير منتخب فرنسا بعد أن طالبوا بإعادة نهائي كأس العالم 2022 بين المنتخبين.

وكان المنتخب الأرجنتيني تُوج بمونديال 2022 للمرة الثالثة في تاريخه مساء الأحد الماضي، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية.

وبعد تتويج منتخب التانجو، وبحسب ما ذكره موقع Foot Mercato الفرنسي فإن 200 ألف مشجع فرنسي وقعوا على عريضة طالبوا فيها بإعادة مباراة نهائي المونديال بسبب ما وصفوه بالأخطاء التحكيمية التي خدمت منتخب الأرجنتين ليفوز بالمباراة.

ونشرت صحيفة Ole الأرجنتينية عريضة جهزها مجموعة كبيرة من جماهير الأرجنتين حيث كتبوا عليها: ” كفى بكاءً يا فرنسا”.

استقبال الأبطال

وفي يوم الثلاثاء الماضي، استقبلت جماهير الأرجنتين، ليونيل ميسي ورفاقه أبطال كأس العالم 2022، بعد الفوز به على حساب منتخب فرنسا في المباراة النهائية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني عبر “تويتر” لقطات من استقبال الجماهير للاعبي التانجو بعد فوزهم بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ الكرة الأرجنتينية بعد الفوز بنسختي 1978 و 1986.

وأصبح منتخب التانجو ثاني فريق يُتوج بلقب كأس العالم بعد خسارته للمباراة الافتتاحية في البطولة.

وكان المنتخب الإسباني تُوج بلقب مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، رغم خسارته مباراته الافتتاحية أمام المنتخب السويسري لكنه واصل مسيرته وفاز باللقب، كذلك خسر منتخب التانجو مباراته الافتتاحية في مونديال قطر أمام المنتخب السعودي ثم واصل مشواره ليُتوج باللقب الثالث في تاريخه.