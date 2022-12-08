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قبل لقاء التانجو والطواحين بدور الـ8

الأرجنتيني مارتينيز يتلقى حقن مسكن بالكاحل للحاق بمباراة هولندا

2022-12-08 الساعة 1:25
الأرجنتيني مارتينيز يتلقى حقن مسكن بالكاحل للحاق بمباراة هولندا
المواطن - فريق التحرير

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أكد أليخاندرو كاماتشو، وكيل أعمال النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أن مهاجم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، تلقى مسكنات ألم قوية حقنًا في الكاحل ليتمكن من المشاركة في المباراة المرتقبة لـ التانجو أمام منتخب هولندا في دور الثمانية من كأس العالم قطر 2022.

سبب تراجع الأداء

وكشف أليخاندرو كامانو وكيل لاوتارو مارتينيز مهاجم منتخب الأرجنتين سبب عدم تألق مهاجم إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيز في كأس العالم 2022.

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آلام الكاحل

وقال وكيل لاوتارو مارتينيز عبر راديو لا ريد الأرجنتينية: “وصل لاوتارو مارتينيز إلى كأس العالم مع ألم شديد في كاحله، وهي ليست مشكلة صغيرة”.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الأرجنتين، نظيره هولندا، على ملعب لوسيل، في دور الثمانية من بطولة كأس العالم قطر 2022، غدًا الجمعة، في تمام الساعة العاشرة، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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