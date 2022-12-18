ميسي ورفاقه يتوجون بكأس العالم 2022

تُوج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

ودخل منتخب التانجو المباراة بضغط هجومي وبتركيز شديد منذ بداية الشوط الأول، حيث أظهر ميسي ودي ماريا ملامح الضغط الهجومي لمنتخب التانجو منذ الـ10 دقائق الأولى.

وتحصل دي ماريا على ركلة جزاء، احتسبها الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ليُسجلها ميسي معلنًا الهدف الأول لمنتخب التانجو في الدقيقة الـ23.

ثم عاد منتخب التانجو وسجل الهدف الثاني عبر دي ماريا في الدقيقة الـ36 بعد تمريرة متقنة من اللاعب ماكليستر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني بثنائية مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر المنتخب الفرنسي عن أنيابه ليُسجل هدفين عبر نجمه كيليان مبابي في الدقيقتين الـ80 والـ82.

وعند حلول الدقيقة الـ109 من الشوط الإضافي الثاني، سجل ميسي الهدف الثالث لمنتخب التانجو بطريقة درامية، ثم أشعل مبابي الأجواء مجددًا مسجلًا الهدف الثالث للفرنسيين بالدقيقة الـ117 من ركلة جزاء.

وذهب المنتخبان لـ ركلات الترجيح التي حسمها منتخب الأرجنتين لصالحه.