الأرجنتين تتفوق على فرنسا بهدفين في الشوط الأول

أنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول من نهائي كأس العالم متفوقًا بنتيجة 2-0 على المنتخب الفرنسي.

وسجل كل من ليو ميسي وأنخل دي ماريا في الدقيقتين الـ 23 والـ36 هدفي التانجو.

ويسعى منتخب التانجو للفوز بثالث ألقابه المونديالية، حيث حصد اللقب مرتين عامي 1987 و 1986.

يذكر أن ليو ميسي كان أعلن أن مونديال 2022 سيكون الأخير له على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.