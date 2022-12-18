الأرجنتين تتفوق على فرنسا بهدفين في الشوط الأول

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أنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول من نهائي كأس العالم متفوقًا بنتيجة 2-0 على المنتخب الفرنسي.
دي ماريا يعزز تفوق #الأرجنتين ويسجل الهدف الثاني أمام #فرنسا#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022#FRA | #ARG pic.twitter.com/uXPYPDk2q2قد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
وسجل كل من ليو ميسي وأنخل دي ماريا في الدقيقتين الـ 23 والـ36 هدفي التانجو.
ويسعى منتخب التانجو للفوز بثالث ألقابه المونديالية، حيث حصد اللقب مرتين عامي 1987 و 1986.
يذكر أن ليو ميسي كان أعلن أن مونديال 2022 سيكون الأخير له على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.
#ميسي يسجل الهدف الأول لمنتخب #الارجنتين ويشعل المباراة النهائية ويتصدر ترتيب هدافي مونديال #قطر2022#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022#FRA | #ARG pic.twitter.com/Lxv4pGFt79
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022