الأرجنتين تتفوق على كرواتيا بثنائية في الشوط الأول

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حسم منتخب الأرجنتين الشوط الأول من مباراة كرواتيا، بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022.
ألفاريز يعزز تقدم #الأرجنتين أمام #كرواتيا
هدف الأرجنتين "39": الأرجنتين 2-0 كرواتيا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa @HNS_CFF #TodosJuntos #Argentina #Vatreni pic.twitter.com/101rngDWd8قد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 13, 2022
وكان ليونيل ميسي سجل هدف التقدم لمنتخب التانجو في الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء، ثم عزز جوليان ألفاريز من تقدم منتخب التانجو بالهدف الثاني في الدقيقة الـ39.
وجاء تشكيل منتخب التانجو مكونًا من: ” إيمليانو مارتينيز في حراسة المرمى، مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو، دي بول، باريديس، إينزو فيرنانديز، ماك أليستر، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز”.
أما تشكيل منتخب كرواتيا فجاء مكونًا من: ” ليفاكوفيتش في حراسة المرمى، بيرسيتش، لوفرين، كوفاسيتش، كراماريتش، مودريتش، بروزوفيتش، باساليتش، سوسا، أورانوفيتش، جفارديول”.
هدف الأرجنتين "34": الأرجنتين 1-0 كرواتيا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa @HNS_CFF #TodosJuntos #Argentina #Vatreni pic.twitter.com/lgMiYE5BHc
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 13, 2022