الأرجنتين تتفوق على كرواتيا بثنائية في الشوط الأول

حسم منتخب الأرجنتين الشوط الأول من مباراة كرواتيا، بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022.

الأرجنتين وكرواتيا

وكان ليونيل ميسي سجل هدف التقدم لمنتخب التانجو في الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء، ثم عزز جوليان ألفاريز من تقدم منتخب التانجو بالهدف الثاني في الدقيقة الـ39.

وجاء تشكيل منتخب التانجو مكونًا من: ” إيمليانو مارتينيز في حراسة المرمى، مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاليافيكو، دي بول، باريديس، إينزو فيرنانديز، ماك أليستر، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز”.

أما تشكيل منتخب كرواتيا فجاء مكونًا من: ” ليفاكوفيتش في حراسة المرمى، بيرسيتش، لوفرين، كوفاسيتش، كراماريتش، مودريتش، بروزوفيتش، باساليتش، سوسا، أورانوفيتش، جفارديول”.