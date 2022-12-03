الأرجنتين تضرب موعدًا مع هولندا في ربع نهائي المونديال

انتهت، منذ قليل، مباراة الأرجنتين ضد أستراليا، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2022، بفوز التانغو بهدفين مقابل هدف.

تقدم الأرجنتين ضد أستراليا

وانطلقت مواجهة الأرجنتين ضد أستراليا التي أُقيمت على ملعب أحمد بن علي بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي التانغو، وطالبوا بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة الرابعة، إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب.

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح النجم ليونيل ميسي في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 32، لتشتعل المباراة بعد الهدف، بحثًا عن هز الشباك مجددًا في الدقائق المتبقية من الشوط الأول.

وحاول المنتخبان التسجيل، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص، بجانب التألق الدفاعي؛ لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا بتقدم التانغو بهدف نظيف.

محاولات مستمرة

ومع بداية الشوط الثاني، كاد منتخب أستراليا أن يُدرك التعادل من خطأ دفاعي قاتل عند الدقيقة 52، قبل أن يُشتت الحارس الكرة بعيدًا، ونجح جوليان ألفاريز في تعزيز تقدم التانغو بهدف ثان عند الدقيقة 57 بعد مراوغته للحارس.

وانطلق ميسي وتلاعب بدفاع منتخب أستراليا، قبل أن يبعدها عند الدقيقة 65، ونجح الكنغر في تقليص الفارق عند الدقيقة 77 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من كريج جودوين اصطدمت بالمدافع وهزت الشباك.

وتلاعب عزيز بيهيتش بالمدافعين، وكاد أن يسجل التعادل عند الدقيقة 80، إلا أنه سدد الكرة بعيدًا، واستمرت المحاولات، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الأرجنتين ضد أستراليا بنتيجة 2/1.

مواجهة ربع النهائي

وستواجه الأرجنتين منتخب هولندا، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، وذلك بعد تجاوز الطواحين لعقبة أمريكا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).