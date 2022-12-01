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في ختام منافسات دور المجموعات

الأرجنتين تهزم بولندا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي المونديال

2022-12-01 الساعة 12:05
الأرجنتين تهزم بولندا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي المونديال
المواطن - محمد سمعه

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حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا ثمينًا على منتخب بولندا بنتيجة 2/ 0 وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

الأرجنتين تضرب بثنائية

وشهد الشوط الأول تألقًا كبيرًا من الحارس البولندي فويتشيك تشيزني الذي تصدى لركلة جزاء من الأرجنتيني ليونيل ميسي لينجح في الحفاظ على نظافة شباك المنتخب البولندي.

وفي الشوط الثاني، كشر منتخب التانجو عن أنيابه الهجومية ليُسجل الهدف الأول عبر اللاعب أليكسيس ماكليستر بالدقيقة الـ47.

وواصل منتخب التانجو ضغطه ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب جوليان ألفاريز من تصويبة قوية في الدقيقة الـ66.

الأرجنتين ضد بولندا

بولندا تصعد من الوصافة

ولم يحدث أي جديد في نتيجة المباراة، ليُصبح رصيد منتخب التانجو 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد منتخب بولندا عند 4 نقاط، ليتأهل لثمن نهائي المونديال في الوصافة.

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