الأرجنتين تهزم بولندا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي المونديال

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حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا ثمينًا على منتخب بولندا بنتيجة 2/ 0 وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.
هدف الأرجنتين "46": بولندا 0-1 الأرجنتين#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa @pzpn_pl @LaczyNasPilka #TodosJuntos #Argentina pic.twitter.com/r2QRl2Pcy8قد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022
وشهد الشوط الأول تألقًا كبيرًا من الحارس البولندي فويتشيك تشيزني الذي تصدى لركلة جزاء من الأرجنتيني ليونيل ميسي لينجح في الحفاظ على نظافة شباك المنتخب البولندي.
وفي الشوط الثاني، كشر منتخب التانجو عن أنيابه الهجومية ليُسجل الهدف الأول عبر اللاعب أليكسيس ماكليستر بالدقيقة الـ47.
وواصل منتخب التانجو ضغطه ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب جوليان ألفاريز من تصويبة قوية في الدقيقة الـ66.
ولم يحدث أي جديد في نتيجة المباراة، ليُصبح رصيد منتخب التانجو 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد منتخب بولندا عند 4 نقاط، ليتأهل لثمن نهائي المونديال في الوصافة.
هدف الأرجنتين "67": بولندا 0-2 الأرجنتين#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @Argentina @afa @pzpn_pl @LaczyNasPilka #TodosJuntos #Argentina pic.twitter.com/u9Mnf5vykj
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2022