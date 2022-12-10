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ستواجه كرواتيا في نصف نهائي البطولة

الأرجنتين تُطيح بـ هولندا وتعبر إلى نصف نهائي المونديال

2022-12-10 الساعة 1:01
الأرجنتين تُطيح بـ هولندا وتعبر إلى نصف نهائي المونديال
المواطن - محمد سمعه

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صعد منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على المنتخب الهولندي بركلات الترجيح، وذلك بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكان المنتخب الأرجنتيني تقدم بهدفين عبر مونيا وليونيل ميسي في الدقيقتين الـ35 والـ73، ثم عاد المنتخب الهولندي وسجل هدفين عبر اللاعب فاوت فيخهورست في الدقيقتين الـ83 والـ98 من الوقت الأصلي.

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الأرجنتين وهولندا

وفي الشوطين الإضافيين، أهدر منتخب التانجو فرصتين لإحراز الهدف الثالث، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وفاز التانجو في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، حيث سجل لمنتخب التانجو كل من لاوتارو مارتينيز وليونيل ميسي وجونزالو مونتييل ولياندرو باريديس، بينما سجل لمنتخب هولندا كل من فيخهورست ولوك دي يونج و كوبمينرز.

هولندا ضد الأرجنتين

يذكر أن منتخب التانجو سيواجه المنتخب الكرواتي مساء الثلاثاء المقبل في دور نصف النهائي.

هولندا ضد الأرجنتين

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