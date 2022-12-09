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عندما تواجه هولندا

الأرجنتين في محاولة العبور للمربع الذهبي الليلة

2022-12-09 الساعة 6:01
الأرجنتين في محاولة العبور للمربع الذهبي الليلة
المواطن - زياد العتيبي

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يسعى الارجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في خطو خطوة نحو لقبة الأول بكأس العالم عندما يواجه هولندا اليوم في مباراة ربع النهائي من المونديال في اللقاء الذي سيقام على ملعب لوسيل .

 آخر مونديال لـ ميسي :

وتقابل المنتخبان سبع مرات خمس منها بنسخ موندياليه ما يزيد الحماس بينهما خصوصًا أن المواجهات ستشهد حضور أحد أساطير المناسبة ، ويسعى ليونيل ميسي لاستغلال آخر مونديال له بأفضل شكل لإحراز اللقب ليكون آخر مونديال له إذ لايزال يحافظ على كامل تركيزه.

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أمام الغريم الهولندي الذي يسعى للفوز وذلك بعد خروجه من مونديال 2014 من نفس الدور على يد الأرجنتين بركلات الترجيح . 

غيابات:

ويعاني المدرب ليونيل سكالوني من تعرض لاعبه الأساسي رودريجو دي بول بسبب تقلص عضلي، في الوقت الذي ما يزال ينتظر فيه أن تعافي أنخل دي ماريا من مشكلاته العضلية التي تعرض لها خلال مواجهة بولندا بدور المجموعات.

منتخب هولندا
لاعبو هولندا – المصدر @fifaworldcup_ar

المنتخب الهولندي الذي لا يعاني كثرة الغيابات إذ سيشهد غياب لاعبه الوحيد ستيفان دي فري ومن المرجح أن يدفع لويس فان جال بديليخت الذي سبق وشارك في مباراة الولايات المتحدة بدور المجموعات.

وفي مواجهة الليلة قد يشارك دي ليخت كأحد قلوب الدفاع الثلاثة في الخط المكون من خمسة لاعبين وهي الطريقة التي اعتمد عليها فانجال في كل مبارياته بالمونديال .

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