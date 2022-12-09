الأرجنتين في محاولة العبور للمربع الذهبي الليلة

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يسعى الارجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في خطو خطوة نحو لقبة الأول بكأس العالم عندما يواجه هولندا اليوم في مباراة ربع النهائي من المونديال في اللقاء الذي سيقام على ملعب لوسيل .
وتقابل المنتخبان سبع مرات خمس منها بنسخ موندياليه ما يزيد الحماس بينهما خصوصًا أن المواجهات ستشهد حضور أحد أساطير المناسبة ، ويسعى ليونيل ميسي لاستغلال آخر مونديال له بأفضل شكل لإحراز اللقب ليكون آخر مونديال له إذ لايزال يحافظ على كامل تركيزه.
أمام الغريم الهولندي الذي يسعى للفوز وذلك بعد خروجه من مونديال 2014 من نفس الدور على يد الأرجنتين بركلات الترجيح .
ويعاني المدرب ليونيل سكالوني من تعرض لاعبه الأساسي رودريجو دي بول بسبب تقلص عضلي، في الوقت الذي ما يزال ينتظر فيه أن تعافي أنخل دي ماريا من مشكلاته العضلية التي تعرض لها خلال مواجهة بولندا بدور المجموعات.
المنتخب الهولندي الذي لا يعاني كثرة الغيابات إذ سيشهد غياب لاعبه الوحيد ستيفان دي فري ومن المرجح أن يدفع لويس فان جال بديليخت الذي سبق وشارك في مباراة الولايات المتحدة بدور المجموعات.
وفي مواجهة الليلة قد يشارك دي ليخت كأحد قلوب الدفاع الثلاثة في الخط المكون من خمسة لاعبين وهي الطريقة التي اعتمد عليها فانجال في كل مبارياته بالمونديال .