ذهب منتخبا الأرجنتين وفرنسا إلى شوطين إضافيين في نهائي كأس العالم 2022، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل منتخب.

الأرجنتين تتقدم بثنائية

ودخل منتخب التانجو المباراة بضغط هجومي وبتركيز شديد منذ بداية الشوط الأول، حيث أظهر ميسي ودي ماريا ملامح الضغط الهجومي لمنتخب التانجو منذ الـ10 دقائق الأولى.

وتحصل دي ماريا على ركلة جزاء، احتسبها الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ليُسجلها ميسي معلنًا الهدف الأول لمنتخب التانجو في الدقيقة الـ23.

ثم عاد منتخب التانجو وسجل الهدف الثاني عبر دي ماريا في الدقيقة الـ36 بعد تمريرة متقنة من اللاعب ماكليستر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأرجنتيني بثنائية مقابل لا شيء.

فرنسا تعود

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر المنتخب الفرنسي عن أنيابه ليُسجل هدفين عبر نجمه كيليان مبابي في الدقيقتين الـ80 والـ82.