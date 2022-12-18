الأرجنتين وفرنسا يحلمان باللقب الثالث

تترقب الجماهير مباراة الأرجنتين وفرنسا ضمن منافسات كأس العالم 2022، وسط صراع قوي على حصد اللقب.

نهائي كأس العالم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي بطولة كأس العالم 2022 على استاد لوسيل، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

وكانت الأرجنتين قد تأهلت إلى نهائي مونديال قطر 2022 بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما صعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بعدما تجاوز عقبة المغرب بهدفين مقابل هدف.

الأرجنتين وفرنسا يستهدفان اللقب

ويدخل منتخبا الأرجنتين وفرنسا مباراة اليوم بهدف تحقيق اللقب الأغلى في كرة القدم، والوقوف على منصات التتويج لحصد الميداليات الذهبية، خاصة التانغو الذي يغيب عنه لقب المونديال منذ سنوات طويلة.

ونظمت الأرجنتين بطولة المونديال للمرة الأولى في عام 1978، ونجح المنتخب في التتويج بالبطولة، ولم يظهر بالمستوى المتوقع في النسخة التالية التي أُقيمت في إسبانيا، قبل أن يعود لمنصات التتويج في كأس العالم 1986.

على الجانب الآخر، تمكن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم من التتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في عام 1998، ونجح في حصد اللقب الثاني له في مونديال روسيا 2018، ويطمح لحسم مباراة الأرجنتين وفرنسا لصالحه، والحصول على البطولة لثالث مرة.