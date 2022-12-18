Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات كأس العالم

الأرجنتين وفرنسا يحلمان باللقب الثالث

2022-12-18 الساعة 2:27
الأرجنتين وفرنسا يحلمان باللقب الثالث
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة الأرجنتين وفرنسا ضمن منافسات كأس العالم 2022، وسط صراع قوي على حصد اللقب.

نهائي كأس العالم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي بطولة كأس العالم 2022 على استاد لوسيل، اليوم الأحد عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

قد يهمّك أيضاً
Img

جحش هدية من باكستاني لعروسه في ليلة الزفاف

Img

صدمة في البحرين بعد قتل أخ لشقيقه وتسليم نفسه

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

وكانت الأرجنتين قد تأهلت إلى نهائي مونديال قطر 2022 بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي، فيما صعد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بعدما تجاوز عقبة المغرب بهدفين مقابل هدف.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

الأرجنتين وفرنسا يستهدفان اللقب

ويدخل منتخبا الأرجنتين وفرنسا مباراة اليوم بهدف تحقيق اللقب الأغلى في كرة القدم، والوقوف على منصات التتويج لحصد الميداليات الذهبية، خاصة التانغو الذي يغيب عنه لقب المونديال منذ سنوات طويلة.

كأس العالم
كأس العالم – المصدر @fifaworldcup_ar

ونظمت الأرجنتين بطولة المونديال للمرة الأولى في عام 1978، ونجح المنتخب في التتويج بالبطولة، ولم يظهر بالمستوى المتوقع في النسخة التالية التي أُقيمت في إسبانيا، قبل أن يعود لمنصات التتويج في كأس العالم 1986.

الأرجنتين بطل مونديال 1986
تتويج الأرجنتين بنسخة 1986

على الجانب الآخر، تمكن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم من التتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في عام 1998، ونجح في حصد اللقب الثاني له في مونديال روسيا 2018، ويطمح لحسم مباراة الأرجنتين وفرنسا لصالحه، والحصول على البطولة لثالث مرة.

تتويج فرنسا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية