الأردن يعلن استشهاد 3 رجال أمن في مداهمة وكر إرهابي

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أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن استشهاد 3 من رجال الأمن أثناء مداهمة وكر لإحدى الجماعات الإرهابية.
ونعى الأمن العام في بيان له اليوم استشهاد كل من النقيب غيث قاسم الرحاحلة والملازم ثاني معتز موسى النجادا والعريف إبراهيم عاطف الشقارين والذي ارتقوا شهداء في سبيل الوطن برصاص الغدر بحسب البيان.
وأكدت المديرية أن التحقيقات في القضية ومع المقبوض عليهم مستمرة لحين أحالتهم للقضاء.
وأكّدت المديرية أن قوة أمنية خاصة قامت بتنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان، بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة مقتل العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الأخوة الأشقاء من حملة الفكر التكفيري.
وأضافت أنّ القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة وتم الاشتباك معه مما أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط وأفراد القوة وإصابة خمسة آخرين ومقتل الإرهابي مُطلق النار.