Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الأردن يعلن استشهاد 3 رجال أمن في مداهمة وكر إرهابي

2022-12-19 الساعة 2:29
الأردن يعلن استشهاد 3 رجال أمن في مداهمة وكر إرهابي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن استشهاد 3 من رجال الأمن أثناء مداهمة وكر لإحدى الجماعات الإرهابية.

ونعى الأمن العام في بيان له اليوم استشهاد كل من النقيب غيث قاسم الرحاحلة والملازم ثاني معتز موسى النجادا والعريف إبراهيم عاطف الشقارين والذي ارتقوا شهداء في سبيل الوطن برصاص الغدر بحسب البيان.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة لدى شركة سمة بعدة تخصصات

Img

وظائف شاغرة بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية

وأكدت المديرية أن التحقيقات في القضية ومع المقبوض عليهم مستمرة لحين أحالتهم للقضاء.

مداهمة خلية إرهابية

وأكّدت المديرية أن قوة أمنية خاصة قامت بتنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان، بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة مقتل العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الأخوة الأشقاء من حملة الفكر التكفيري.

وأضافت أنّ القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة وتم الاشتباك معه مما أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط وأفراد القوة وإصابة خمسة آخرين ومقتل الإرهابي مُطلق النار.

حماية أمن الأردن

وشددت المديرية على أنها إذ تنعى شهداءها الذين ارتقوا لبارئهم مدافعين عن أمن الوطن وترابه الطهور لتؤكد أنها قائمة على واجباتها مواصلة جهودها في مسيرة الفداء والتضحية وخدمة الأردن وأبنائه وحفظ أمنهم، وأن دم الشهداء لن يزيديها إلا صلابة وقوة لمواصلة واجبها المقدس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية