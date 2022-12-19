الأردن يعلن استشهاد 3 رجال أمن في مداهمة وكر إرهابي

وأكّدت المديرية أن قوة أمنية خاصة قامت بتنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان، بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة مقتل العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الأخوة الأشقاء من حملة الفكر التكفيري.

وأضافت أنّ القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة وتم الاشتباك معه مما أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط وأفراد القوة وإصابة خمسة آخرين ومقتل الإرهابي مُطلق النار.