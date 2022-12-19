الأردن يوقف ملاحقة المشاركين باعتصامات الأسعار بشرط

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دعا وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إلى عدم الملاحقة الأمنية لأي شخص شارك بالاحتجاجات الأخيرة الرافضة لارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، بشرط ألا يكون قد أطلق العيارات النارية أو ارتكب أعمال عنف أضرت بالممتلكات الخاصة أو العامة.
ويقتضي تعميم وزير الداخلية الأردني والموجه للمحافظين والحكام الإداريين في مناطقهم، عدم الملاحقة الأمنية لأي شخص شارك في الاعتصامات أو الوقفات الاحتجاجية السلمية خلال الفترة الماضية.
ووفقًا للكتاب، أشار الوزير الفراية إلى أنه يؤكد على عدم الملاحقة الأمنية لأي شخص شارك في الاعتصامات أو الوقفات الاحتجاجية السلمية خلال الفترة الماضية ما لم يكن من الأشخاص الذين قاموا بإطلاق العيارات النارية أو ارتكاب أعمال عنف على الممتلكات العامة والخاصة على أن يصار إلى التثبت من قيامهم بمثل هذه الأعمال قبل اتخاذ أي إجراءات بحقهم.