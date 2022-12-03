الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة ونهيب بالجميع توخي الحذر

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار على معظم مناطق المملكة، بالتزامن مع عودة الدراسة غداً الأحد، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

توقع هطول أمطار

وتوقع حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، اليوم، هطول سقوط أمطار على معظم مناطق الملكة، خاصة القصيم والرياض وحائل والحدود الشمالية وأيضاً الشرقية.

استمرار الحالة المطرية

وأضاف القحطاني في تصريحات لقناة “الإخبارية”: “الحالة المطيرة ستبدأ من مساء يوم غداً الأحد، وستكون متوسطة في مجملها، وغزيرة في بعض المناطق، وهو ما سيكشفه المركز في تقرير تفصيلي لاحق”، متوقعا استمرار هذه الحالة لما بعد يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت وزارة التعليم عودة طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي إلى مقاعدهم الدراسية، غداً الأحد، مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي.