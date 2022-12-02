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الأرصاد: أمطار جازان تتواصل حتى الـ8 مساءً

2022-12-02 الساعة 1:53
الأرصاد: أمطار جازان تتواصل حتى الـ8 مساءً
المواطن - الرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظات الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

أمطار أبها

وفي سياق متصل، أصدر المركز اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على مدينة أبها، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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