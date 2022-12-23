الأرصاد : أمطار رعدية وزخات البرد على معظم المناطق

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية, في حين لا يستبعد هطول امطار رعدية على مناطق جازان، عسير, ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والقصيم, كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة ،المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ،حائل والقصيم.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل الى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.