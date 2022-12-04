الأرصاد: أمطار غزيرة على الطائف حتى الـ7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف اليوم الأحد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل مركز ميسان.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

الحالة المطرية

فيما توقع المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الحالة المطرية على المملكة من الاثنين إلى الخميس، مضيفًا أن فصل الشتاء سيتميز بالدفء.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة وتكون من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية ( رفحاء ) والمنطقة الشرقية ( حفر الباطن ).

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.