Icon

المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص Icon الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة Icon لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة بنشاط في الرياح وتساقط البرد

الأرصاد: أمطار غزيرة على الطائف حتى الـ7 مساءً

2022-12-04 الساعة 5:45
الأرصاد: أمطار غزيرة على الطائف حتى الـ7 مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف اليوم الأحد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل مركز ميسان.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
Img

عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. غداً

Img

العضاض سواريز يبكي مرة أخرى أمام غانا

الحالة المطرية

فيما توقع المحلل في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، استمرار الحالة المطرية على المملكة من الاثنين إلى الخميس، مضيفًا أن فصل الشتاء سيتميز بالدفء.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة وتكون من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية ( رفحاء ) والمنطقة الشرقية ( حفر الباطن ).

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...
أخبار رئيسية

أحد أقارب العائلة المتوفاة بحادث الرياض يروي...

أخبار رئيسية
ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...
السعودية اليوم

ساوند ستورم 2022 يمنح الجماهير تجربة استثنائية...

السعودية اليوم
أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...
آخر الاخبار

أستراليا تتقدم على تونس بهدف في الشوط...

آخر الاخبار
رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...
السعودية اليوم

رصد هلال قمر جمادى الأولى بعد غروب...

السعودية اليوم
ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 385 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...
السعودية اليوم

الأحيدب: الإبل السائبة تحتاج التعامل معها كجريمة...

السعودية اليوم
فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل
آخر الاخبار

فصل 50% من الموظفين حالة مثيرة للجدل

آخر الاخبار
السعودية تذهل حضور WTM
تقارير

السعودية تذهل حضور WTM

تقارير