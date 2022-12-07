الأرصاد: أمطار غزيرة وجريان السيول الجمعة والسبت

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول يومي الجمعة والسبت المقبلين على عدد من المناطق.
🌧️تنويه⚠️
أمطار من متوسطة إلى غزيرة (تؤدي إلى جريان السيول) الجمعة والسبت المقبلين بمشيئة الله على مناطق #حائل #القصيم #الرياض #الشرقية #الجوف #الحدود_الشمالية
التفاصيل في تقرير لاحقً
نرجوا الانتباه والتقيد بالارشادات ومتابعة الطقس عبر NCM#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/E5p6Jf3FHEقد يهمّك أيضاً
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) December 7, 2022
وقال المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “أمطار من متوسطة إلى غزيرة (تؤدي إلى جريان السيول) الجمعة والسبت المقبلين بمشيئة الله على مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والجوف والحدود الشمالية”.
ودعا المركز المواطنين إلى ضرورة الانتباه والتقيد بالإرشادات ومتابعة الطقس عبر الأرصاد.
وحسب توقعات الأرصاد، فمن المتوقع أن يصاحب هطول الأمطار الرعدية التأثيرات (تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية).
كما يتوقع أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال نفس الفترة على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة.
🛑 أمطار من متوسطة إلى غزيرة (تؤدي إلى جريان السيول) الجمعة والسبت المقبلين بمشيئة الله على مناطق #حائل #القصيم #الرياض #الشرقية
ولمزيد من التفاصيل:https://t.co/8cuheV8B63
نرجوا الانتباه والتقيد بالارشادات ومتابعة معلومات الطقس عبر NCM@emara_sharqia #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/8PgJMS95n9
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) December 7, 2022