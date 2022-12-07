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الأرصاد: أمطار غزيرة وجريان السيول الجمعة والسبت

2022-12-07 الساعة 8:03
الأرصاد: أمطار غزيرة وجريان السيول الجمعة والسبت
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول يومي الجمعة والسبت المقبلين على عدد من المناطق.

هطول أمطار

وقال المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “أمطار من متوسطة إلى غزيرة (تؤدي إلى جريان السيول) الجمعة والسبت المقبلين بمشيئة الله على مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والجوف والحدود الشمالية”.

ودعا المركز المواطنين إلى ضرورة الانتباه والتقيد بالإرشادات ومتابعة الطقس عبر الأرصاد.

تأثيرات مصاحبة

وحسب توقعات الأرصاد، فمن المتوقع أن يصاحب هطول الأمطار الرعدية التأثيرات (تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية).

كما يتوقع أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال نفس الفترة على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة.

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