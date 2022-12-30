الأرصاد: استمرار أمطار مكة حتى الثلاثاء المقبل

توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، د. أيمن غلام استمرار فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى الثلاثاء المقبل يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج، ولفت إلى أن المركز يراقب تطورات الحالة ويحدث بياناتها على مدار الساعة ويمررها للجهات المعنية لتسهيل مهامها الميدانية.

كشفت صورة رادارات الطقس عن استمرار الأمطار الغزيرة على مناطقة مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة ومنطقة الرياض بما فيها العاصمة.

وأشارت التوقعات إلى استمرار الأمطار أيضا على الباحة والمنطقة الشرقية خلال الساعات القادمة.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

مواقف آمنة

بدورها أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات، وذلك بشكل مؤقت خلال هطول الأمطار على مكة المكرمة.

واشتملت تحديد النقاط على مواقف حجز السيارات بالنوارية، ومواقف حجز السيارات بالشرائع، والمواقف المجاورة لجامع علوية مسكي، وجبل النور، ومواقف كدي، والمواقف المجاورة لسوق الضيافة.