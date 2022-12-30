الأرصاد: استمرار أمطار مكة حتى الثلاثاء المقبل

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
توقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، د. أيمن غلام استمرار فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها حتى الثلاثاء المقبل يصاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد وارتفاع للأمواج، ولفت إلى أن المركز يراقب تطورات الحالة ويحدث بياناتها على مدار الساعة ويمررها للجهات المعنية لتسهيل مهامها الميدانية.
🛑 صور رادارات الطقس توّضح استمرار هطول #الأمطار ما بين المتوسطة و الغزيرة على مناطق #مكة_المكرمة (تشمل العاصمة المقدسة والطائف)#الباحة #الرياض (تشمل العاصمة)و #الشرقية
والمتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة@emara_sharqia @SaudiDCD @saudimomrah #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/Svl5baLWHr
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) December 30, 2022
كشفت صورة رادارات الطقس عن استمرار الأمطار الغزيرة على مناطقة مكة المكرمة بما فيها العاصمة المقدسة ومنطقة الرياض بما فيها العاصمة.
وأشارت التوقعات إلى استمرار الأمطار أيضا على الباحة والمنطقة الشرقية خلال الساعات القادمة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).
بدورها أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تخصيص نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات، وذلك بشكل مؤقت خلال هطول الأمطار على مكة المكرمة.
واشتملت تحديد النقاط على مواقف حجز السيارات بالنوارية، ومواقف حجز السيارات بالشرائع، والمواقف المجاورة لجامع علوية مسكي، وجبل النور، ومواقف كدي، والمواقف المجاورة لسوق الضيافة.