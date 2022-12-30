الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن لاتزال الفرصة مهيأة لهطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة واتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها).

أمطار رعدية

كما توقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والمدينة المنورة, مع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض .

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والاوسط تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.