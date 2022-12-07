الأرصاد : الحالة المطرية مستمرة

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لا تزال الحالة المطرية مستمرة في الخفجي بالمنطقة الشرقية، حيث أعلن تعليم المنطقة الشرقية، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في مدارسها جراء الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.
فيديو | مراسلة #الإخبارية أنفال الحارثي:قد يهمّك أيضاً
الحالة المطرية مستمرة في الخفجي.. والأرصاد ينبه من هطول أمطار على الجبيل والدمام #النشرة_الأولى pic.twitter.com/MUHEbvasvw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2022
وقالت مراسلة قناة “الإخبارية”، إنه من المتوقع أن تشهد مدينة الخبر هطولًا للأمطار، أما مدينة الخفجي فشهدت هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأكدت أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا مبكرًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الجبيل والدمام، فضلًا عن نشاط للرياح السطحية وتدني في الرؤية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم والرياض.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح على أجزاء من تلك المناطق.