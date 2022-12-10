الأرصاد: انخفاض الحرارة إلى 5 درجات الليلة

توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، قد تلامس 5 درجات مئوية.

وأوضح القحطاني، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم، إن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل تشهد انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة، التي يتوقع أن تصل درجتها الصغرى ما بين 5- إلى 8 درجات مئوية.

وأضاف أن هذا الانخفاض يمتد إلى مناطق القصيم والرياض وشمال المنطقة الشرقية، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى بين 8 إلى 10 درجات مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.

هطول أمطار رعدية

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة مسبوقة برياح نشطة، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط المملكة وكذلك على حائل، الجوف والحدود الشمالية.