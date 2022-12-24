الأرصاد تتوقع تقلبات جوية على معظم المناطق بدءًا من الغد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيراً عاجلاً بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة هذه الأيام.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه الرسمي في “توتير”، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتداء من غدٍ الأحد حتى الأربعاء المقبل.
وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أنه سيصدر تقريراً مفصلاً عن هذه الحالة المتوقعة بعد قليل.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير.
في حين لا يستبعد استمرار هطول الأمطار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقة تبوك, ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والرياض, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.