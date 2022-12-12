الأرصاد ترفع درجة التنبيه إلى تحذير في الطائف

رفع المركز الوطني للأرصاد درجة التنبيه إلى تحذير في الطائف والشعيبة في ظل استمرار الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة منذ يوم أمس.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية غزيرة على الطائف حتى التاسعة من مساء اليوم فيما تستمر على الشعيبة حتى الثانية صباحًا.

طقس الطائف

يأتي هذا فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مراكز السيل الكبير، والهدا، والشفاء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

تحذير الدفاع المدني

من جانبها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، أهالي منطقة مكة المكرمة، من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، حتى الساعة 10 مساءً، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزاءها الساحلية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.