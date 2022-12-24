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أمطار غزيرة على معظم المناطق تصل العاصمة الرياض

الأرصاد ترفع مستوى التنبيه إلى تحذير : الموجة الصفرية الأولى تبدأ غدًا

2022-12-24 الساعة 6:35
الأرصاد ترفع مستوى التنبيه إلى تحذير : الموجة الصفرية الأولى تبدأ غدًا
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض المناطق في المملكة تقلبات جوية ابتداءً من يوم غد الأحد حيث من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة إلى ما دون الصفر للمرة الأولى هذا الموسم خاصة على شمال المملكة.

 

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية إنه اعتبارًا من يوم غد تبدأ الموجة الأولى للدرجات الصفرية على مناطق شمال المملكة وأجزاء من منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية.

كما توقع العقيل هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الرياض تشمل العاصمة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المتوقعة ما بين -1 إلى 4 درجات مئوية في المناطق الشمالية، بينما تتراوح بين 2 إلى 5 درجات شمال الرياض والشرقية، وبين 1 إلى 5 درجات على أجزاء منطقة الرياض، بما فيها العاصمة.

بدوره لفت حسين القحطاني المتحدث الرسمي باسم المركز إلى أن الظواهر الجوية المتوقعة تتمثل في تراجع درجات الحرارة على المناطق الشمالية من المملكة والشمالية الشرقية والمناطق الوسطى.

ولفت إلى أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ستؤثر على منطقة مكة المكرمة وسواحلها أيضًا.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير في حين لا يستبعد استمرار هطول الأمطار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقة تبوك، ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والرياض، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

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