الأرصاد ترفع مستوى التنبيه إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة

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رفع ركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا ممع الحالة المطرية التي تشهدها بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بامطار
وبحسب ما ذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، فإنه يتوقع أن تشمل منطقة مكة المكرمة “أضم، ميسان”، بداية من مساء اليوم الساعة الـ 11 مساءً وحتى التاسعة يوم غد الجمعة.
ويصاحب الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.
يأتي ذلك مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، بحالة مطرية تتراوح من متوسطة إلى غزيرة تبدأ مساء اليوم الخميس وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م، مصحوبة بتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.
وأعلن مركز الأرصاد، أن مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والباحة تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
وعلى إثره، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، المواطنين لمتابعة تطورات الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة عبر المركز الوطني للأرصاد، والاستناد عليها عند الرغبة في التنقل داخل وبين المحافظات المشمولة بالحالة المطرية