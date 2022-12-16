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الأرصاد تنبه من تدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول بعسير

2022-12-16 الساعة 11:18
الأرصاد تنبه من تدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول بعسير
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ ٨ مساءً.

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توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن هناك انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى من المملكة.

الأمطار مستمرة

كما توقع المركز أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

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