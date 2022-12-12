الأرصاد: توقعات باستمرار الأمطار المتوسطة حتى الخميس

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أكد المركز الوطني للأرصاد في تقارير له عن الحالة المطرية؛ أن الفرصة لا تزال مهيئة بمشيئة الله لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأشار إلى أن تأثير الحالة المطرية يمتد من اليوم الاثنين إلى الخميس بأمطار متوسطة في مجملها تشمل مناطق المدينة المنورة “المهد، وادي الفرع، الحناكية”، والحدود الشمالية “رفحاء”، ومنطقة حائل “حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة”، ومنطقة الرياض “المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، عفيف”.
وتشمل الأمطار كذلك أجزاءً من مناطق عسير “النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، بارك”، ومنطقة جازان “فيفاء، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر”، ومنطقة الباحة “الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة”.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المطرية يصحبها تساقط للبرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية؛ مهيباً المركز بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء ومتابعة معلومات الطقس عبر قنوات التواصل التي وفرها المركز على مدار الساعة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.