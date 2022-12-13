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مع تواجد سحب ممطرة على جدة

الأرصاد: توقعات باستمرار هطول الأمطار على معظم مكة

2022-12-13 الساعة 4:40
الأرصاد: توقعات باستمرار هطول الأمطار على معظم مكة
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص هطول الأمطار على معظم محافظات منطقة مكة المكرمة، لافتًا إلى عدم استبعاد تواجد السحب الممطرة على محافظة جدة خلال الليل وصباح الغد لاسيما أجزاءها الشرقية.

وأكد المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه يراقب تطورات الحالة المطرية والظواهر المصاحبة لها على مدار الساعة.

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تنبيه متقدم

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، أصدر في وقت سابق تنبيهًا متقدمًا، بهطول أمطار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تستمر حتى المساء.

وأوضح المركز في تغريدة عبر “تويتر”، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة، وتشمل أجزاء من منطقة مكة المكرمة وهي: “السيل الكبير، الشفا، الطائف، الهدا، عشيرة، العرضيات”، وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

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