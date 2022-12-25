الأرصاد: توقعات بحالة مطرية جديدة الخميس المقبل

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن المختصين بالمركز يراقبون الحالة المطرية المتوقعة ابتداءً من الخميس المقبل، وتستمر عدة أيام على عدد من مناطق المملكة.

المناطق المشمولة

وأوضح المركز عبر حسابه بموقع “تويتر” أن المناطق المشمولة بالحالة المطرية هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، والباحة، عسير، جازان، نجران، الرياض، القصيم، الشرقية، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار التقرير التفصيلي للحالة خلال الأيام القادمة.

ونشر المركز، عدة صور من النموذج العددي السعودي لتوقعات الأمطار أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.

أمطار متوسطة

وكان محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أكد استمرار التقلبات الجوية بدءًا من اليوم الأحد على أغلب مناطق المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل لتكوّن في مجملها أمطاراً خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح العقيل في حواره لـ”برنامج اليوم” المذاع على “قناة الإخبارية”؛ أن الأمطار تشمل المناطق الشمالية وسواحل منطقة تبوك وسواحل المدينة المنورة وبعض الأجزاء من الحدود الشمالية ومنطقة الجوف، اليوم وغدًا الاثنين، حيث تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، وكذلك الحال على بعض الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة.

ولفت إلى أن الحالة الجوية ستكون مصحوبة بكتلة هوائية باردة على أغلب المناطق.