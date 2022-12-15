Icon

السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل شمال وغرب ووسط المملكة

الأرصاد: توقعات بحالة مطرية مع نهاية الأسبوع المقبل

2022-12-15 الساعة 2:30
الأرصاد: توقعات بحالة مطرية مع نهاية الأسبوع المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد عددًا من مناطق المملكة حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم.

حالة مطرية

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم الخميس “من المتوقع ـ بمشيئة الله ـ أن تشهد مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم وسط وشرق المملكة، حالة مطرية تبدأ مع نهاية الأسبوع القادم، والمركز يراقب المستجدات للحالة، وسيصدر التقرير الخاص عنها لاحقًا”.

قد يهمّك أيضاً
Img

وليد الركراكي: هدفنا تحقيق مفاجأة ضد البرتغال

Img

ثلاثية تحسم مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

طقس المملكة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة،الرياض والقصيم تمتد وقد تصل الى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى أكثر من مترين على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...
العالم

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...

العالم
بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق
السوق

بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق

السوق
قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته
الرياضة

قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته

الرياضة
العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب
الرياضة

العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب

الرياضة
وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98
السعودية اليوم

وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98

السعودية اليوم
أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات
صحة وطب‎

أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات

صحة وطب‎
الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...
السعودية اليوم

الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...

السعودية اليوم
بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 
العالم

بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 

العالم