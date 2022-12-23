الأرصاد: نصف المملكة مغطى بالسحب الممطرة

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قال محلل الطقس بمركز الأرصاد، عقيل العقيل، إن التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار متوسطة على العاصمة الرياض.
فيديو | محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل:قد يهمّك أيضاً
التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة على العاصمة الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/2uD3MqPLvx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2022
وأضاف خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن تشهد المحافظات الشمالية والعاصمة أمطارًا متوسطة، والقصيم متوسطة إلى غزيرة كذلك حائل والحدود الشمالية والجوف والمنطقة الشمالية وطالب بالحذر من التعرض للأمطار والسيول والأودية خلال الفترة المقبلة.
فيديو | محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل:
نصف المملكة مغطى بالسحب الممطرة وفقا للأقمار الصناعية #الإخبارية pic.twitter.com/zLhewZaRhw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2022
ولفت إلى أن نصف المملكة مغطى بالسحب الممطرة وفقا للأقمار الصناعية.
وأوضح العقيل، أنه في مكة المكرمة كان هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة صباح اليوم على السواحل وفي جدة وكذلك كانت توجد سحب رعدية في حائل والجوف والرياض. ولفت إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن نصف المملكة تقريبًا مغطى بالسحب الممطرة، وذلك حسب المركز الوطني للأرصاد.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق.
وأكد التقرير أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد هطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير.
ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والقصيم، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.