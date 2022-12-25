الأرصاد ينبه أهالي الطائف من أمطار رعدية حتى الـ8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، تنبيهًا بشأن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف تشمل مراكز الشفا، والهدا، والسيل الكبير، وقيا، وميسان.

سحب رعدية

وأوضح مركز الأرصاد أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

من جهة أخرى نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.