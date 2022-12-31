الأرض تتم دورتها السنوية الكاملة حول الشمس منتصف الليلة

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كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أنه يحدث عند منتصف الليلة ووفقًا لتوقيت المملكة، إتمام الأرض دورتها السنوية حول الشمس تامة كاملة سالمة، بفترة زمنية بلغ طولها 365.25 يوم.
1⃣
يحدث عند منتصف الليلة 🕛
ووفقاً لتوقيت #السعودية تتم #الأرض دورتها السنوية حول #الشمس تامة كاملة سالمة،
بفترة زمنية بلغ طولها 365.25 يوماً،
قطعت الأرض خلالها 940 مليون كم،
وبسرعة 107226كم في الساعة، (أسرع من طائرة الركاب بنحو 120 مرة)
هذا الكوكب الأزرق العملاق الفريد اليتيم.. pic.twitter.com/FbLuYLaLxFقد يهمّك أيضاً
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) December 31, 2022
وأوضح المسند عبر سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الأرض قطعت خلال هذه الدورة 940 مليون كم، وبسرعة 107226 كم في الساعة أي (أسرع من طائرة الركاب بنحو 120 مرة).
وأضاف أن حملًا عظيمًا فوق الأرض يموج ويتحرك، ولكن لم تتأخر الأرض في جريانها، ولم تتقدم في دورانها، كما لم تنشق النواميس الإلهية، ولا القوانين الطبيعية، ولا المعادلات الفيزيائية التي خلقها وملكها ودبرها الله تعالى.
وكان المسند قد نفى في وقت سابق، أن تعاقب الفصول يأتي بسبب قرب وبعد الأرض عن الشمس.
وقال المسند إن الشمس تكون أقرب إلى الأرض في فصل الشتاء من فصل الصيف، وتعاقب الفصول يحدث بسبب ميلان محور الأرض 23.4 درجة، ودورانها حول الشمس، ولو كان محورها مستقيمًا؛ لما كان هناك أربعة فصول على الأرض.